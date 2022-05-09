شركة بنده للتجزئة توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف لحملة الثانوية العامة فأعلى في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية :

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات الآتية :

1- مسؤول أول علاقات حكومية (بريدة):- شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.- مهارة استخدام الحاسب الآلي.

2- مسؤول التوظيف (الرياض):- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.- خبرة تصل إلى سنتين في مجال الموارد البشرية.

3- موظف خدمة خضار (جيزان):- شهادة الثانوية العامة.- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأفادت الشركة بأن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/10/08هـ الموافق 2022/05/09م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وأشارت إلى أن التقديم ومعرفة تفاصيل الوظائف يتطلب الدخول على الرابط التالي: هنا