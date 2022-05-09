إقالة رئيس بلدية ضباء من منصبه وتعيين عبدالرحمن العنزي

علي القحطاني(صدى):

قررت السلطات إقالة رئيس بلدية ضباء عبدالله بن عبدالرحيم الغبان من منصبه، وتعيين المهندس عبدالرحمن فهد العنزي بديلا عنه في الموقع.

وجاء هذا القرار عقب نصب بلدية ضباء لوحات شعبية عدة في واجهة الكورنيش البحري، منها اللوحة المثيرة للجدل والغضب التي أثارت حفيظة المتنزهين والأهالي، مما دفع البلدية إلى تصحيح خطأها لتقول:” إن المثل الذي ورد في إحدى زوايا ضباء موج وزهور 5 ” .

ويُذكر أن رئيس بلدية ضباء الجديد المهندس عبدالرحمن العنزي رأس بلدية قرية أم شواق منذ أعوام عدة.