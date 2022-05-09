سكني يدعو لبدء البناء مباشرةً والانتظام بالأقساط

الرياض(صدى):

أكد برنامج سكني أنه في حال ظهور حالة الاستحقاق للمستفيد «مستحق» فيمكنه الاستفادة من أحد منتجات سكني، لافتًا على أهمية البدء في البناء بعد توقيع عقد الدعم السكني، والالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة مع سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.

وأوضح البرنامج أن المتجات هي: الشراء من السوق، البناء الذاتي، أرض سكنية، وحدات سكنية تحت الإنشاء، وحدات سكنية جاهزة ضمن مشاريع سكني.

ورد البرنامج على استفسارات بعض المستفيدين حول سبب توقف بعض البنوك عن صرف بعض الدفعات لمنتج البناء الذاتي، ورفض صرف بعضها إلا بـ«شهادة إتمام بناء»، قائلا:” بأن «البناء الذاتي» يكون على دفعات، ويتم تسليم الدفعات بشرط استيفاء الاشتراطات المُحددة لكل دفعة، داعيا إلى التواصل مع الجهة التمويلية في حال الرغبة بالاستزادة من التفاصيل والإجراءات اللازمة.