أسباب اهتزاز السيارة عند الضغط على الفرامل

أميرة خالد(صدى):

تعد مشكلة اهتزاز السيارة عند الضغط على الفرامل، من أبرز المشاكل التي تواجه السيارة، ومن أسباب ذلك اعوجاج قرص الفرامل؛ حيث مع كثرة الاستخدام قد يتعرض قرص الفرامل للاعوجاج، مما يسبب اهتزاز السيارة عند الضغط على دواسة الفرامل نتيجة عدم استوائه.

وتعمل فحمات الفرامل على الضغط على قرص الفرامل مسببة إيقاف السيارة، لكن نتيجة انتهاء العمر الافتراضي لها فإنها تتعرض للتلف، وهو ما يؤدي إلى رجة السيارة عند الضغط على الفرامل، كما أن تلف وتآكل المحاور الأمامية بالنسبة لإطارات السيارة يتسبب في اهتزاز ورجة السيارة ومقود القيادة عند الضغط على الفرامل.

وينصح الخبراء بضرورة فحصها عند إجراء الصيانة الدورية للسيارة، فيما تناقص زيت الباور أو انتهاء عمره الافتراضي من الممكن أن يكون سببا في رجة السيارة عند الضغط على الفرامل، وبالتالي يحتاج زيت الباور إلى التغيير أو التزويد.