بالفيديو.. طبيب أسنان يوضح أعراض ظهور ضرس العقل وسبب تسميته

أميرة خالد(صدى):

كشف طبيب الأسنان الدكتور عبدالمجيد السياري، سبب تسمية ضرس العقل بهذا الاسم كما حدد أعراض ظهوره.

وأوضح الدكتور عبدالمجيد السياري، خلال لقائه مع برنامج “صباح السعودية”، إن سبب تسمية ضرس العقل بهذا الاسم يرجع إلى أنه آخر الأسنان التي تظهر في الفك وتظهر بين عمر الـ17 إلى 25 عامًا.

وقال أن: “أكثر الأعراض في بداية ظهور ضرس العقل هي الألم أو سخونة مكان طلوع الضرس، وغالبًا الصداع وكذلك وجود آلام بالأذن إذا كان الضرس بالفك السفلي والألم في الجيوب الأنفية”.

وأشار إلى أن ظهور الأعراض تختلف حسب حالة كل شخص فليس ضروري أن تظهر أعراض، مضيفًا: “أحيانًا يكون ظهور ضرس العقل مصاحبًا لأعراض، وأحيانًا أخرى لا تظهر أعراض تختلف من فرد لآخر”.