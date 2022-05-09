أخصائية نفسية توجه نصائح لمواجهة الإكتئاب والضغوط النفسية والتعامل معها(فيديو)

الرياض(صدى):

أكدت الدكتورة ابتسام الزعبي الباحثة المتخصصة في علم النفس، أن الصحة النفسية ما هي إلا رفاهية نفسية من خلال الموازنة بين أنشطة الحياة المختلفة والمتطلبات التي تجعل الشخص يتعايش بشكل سليم .

وتحدثت ابتسام الزعبي عن مواجهة الضغوط النفسية قائلةً:” أن الضغط النفسي ما هو إلا نتيجة لتفاعل الشخص مع مجموعة من العوامل وقد تكون تلك العوامل داخلية أو عوامل وراثية، وإما إجتماعية في البيئة المحيطة .

وأوضحت ” الزعبي ” خلال مداخلة على برنامج “صباح السعودية ” أن الصحة العامة جزء لا يتجزأ من الصحة النفسية، حيث أن الصحة العامة لا تقوم إلا بسلامة الصحة النفسية .

وقالت الزعبي : أن في بعض الأحيان قد تؤثر الضغوط على الصحة العامة وتتحول لحالة جسدية مما تتسبب في ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والإصابة بالإكتئاب وغيرها، لافتة إلى ضرورة البعد عن الأشخاص المسببين في هذه الحالة .

وأفادت ابتسام الزغبي بأن الإجازة لها جانب سلبي في التأثير على الصحة النفسية، وذلك عن طريق التحول من نمط الحياة المريحة المطلقة، إلى بعض الإلتزامات التي تتسبب في الإكتئاب والتوتر، مُشيرة إلى أن المدة المحددة لهذه الحالة هي 15 يوم، وإذا تجاوزت المدة فهذا يدل على وجود اضطرابٍ ما بالصحة النفسية .

#صباح_السعودية | ما أسباب معاناة بعض الأشخاص من اكتئاب ما بعد الإجازة؟ د. ابتسام الزعبي تُوضّح. #قناة_السعودية pic.twitter.com/92oG3ioL03 — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 9, 2022