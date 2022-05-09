شاب يقتل والدته طعنا 

بيروت(صدى):

أقدم شاب على طعن والدته بسكين في عنقها ورأسها في منزلها الكائن في إحدى المناطق ببيروت.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في لبنان من القبض على قاتل والدته، فيما أبانت المعلومات الأوليّة، أنّ الشاب يُعاني من حالة انفصام.

يذكر أنّ الوضع الاقتصادي المتردّي في لبنان هو السبب الأساسي لارتفاع معدل الجريمة، في وقت تحتل السرقة المرتبة الأولى وسط خشية من تداعيات أخطر إن تصل البلاد إلى حلّ للأزمة المعيشية التي يعاني منها معظم اللبنانيين.