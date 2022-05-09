الصرامي: لو كنت مسؤولاً لأغلقت الحديث عن ملف كنو

ماجد محمد(صدى):

طالب الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، بإغلاق الحديث في قضية لاعب الهلال محمد كنو و ضرورة الإلتفات إلى برامج النادي للموسم المقبل.

وقال الصرامي عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :” لو كنت مسؤولاً إدارياً في النصر لأغلقت الحديث عن ملف كنو، بعد أن أصبح في عهدة الجهات ذات الإختصاص”.

وأضاف ” وأعلنت عن برامج النادي للموسم المقبل، من مكان و موعد المعسكر الخارجي و المباريات الودية و الإضافات الفنية.. إستنزاف الوقت و استهلاكه في قضية كنو له إرتدادت سلبية”.