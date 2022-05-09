بيل جيتس : أخشى أن يكون للدببة حجة قوية تثير قلقي

وكالات(صدى):

أوضح بيل جيتس المؤسس المشارك لـ”مايكروسوفت”، أن أسعار الفائدة مرجح ارتفاعها بشكل سيتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي، ناجم عن التدخل الروسي في أوكرانيا وتداعيات جائحة كورونا.

وقال “جيتس”:” أخشى أن يكون للدببة حجة قوية جدًا تثير قلقي كثيرًا”، مبيناً أن الحرب في أوكرانيا، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، تأتي على رأس الوباء”.

وقامت العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند برفع أسعار الفائدة لمحاولة كبح جماح التضخم