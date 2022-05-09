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هل البيانات الشخصية التي تعطى لموظفي التعداد محمية؟.. شاهد: متحدث الإحصاء يجيب 

هل البيانات الشخصية التي تعطى لموظفي التعداد محمية؟.. شاهد: متحدث الإحصاء يجيب 
الرياض(صدى):

رد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني، على سؤال “هل البيانات الشخصية التي تعطى لموظفي التعداد محمية؟”.

وقال محمد الدخيني:”البيانات الشخصية والأسماء والأرقام ومقر الوحدات السكنية لن يحصل عليها أحد، وهذه إحدى أساسيات العمل في مجال الإحصائي”.

وأشار:”الحصول على هذه البيانات من المواطنين محمية بموجب النظام وبالإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للإحصاء لحماية البيانات الفردية من أن تسرب”.

ولفت:”نستهدف الوصول إلى جميع البيانات الخاصة بالأسر في المملكة”، موضحا:”البيانات الخاصة تعطي انطباعا كاملا عن المواطن والمقيم في المملكة”.


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