هل البيانات الشخصية التي تعطى لموظفي التعداد محمية؟.. شاهد: متحدث الإحصاء يجيب 

الرياض(صدى):

رد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني، على سؤال “هل البيانات الشخصية التي تعطى لموظفي التعداد محمية؟”.

وقال محمد الدخيني:”البيانات الشخصية والأسماء والأرقام ومقر الوحدات السكنية لن يحصل عليها أحد، وهذه إحدى أساسيات العمل في مجال الإحصائي”.

وأشار:”الحصول على هذه البيانات من المواطنين محمية بموجب النظام وبالإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للإحصاء لحماية البيانات الفردية من أن تسرب”.

ولفت:”نستهدف الوصول إلى جميع البيانات الخاصة بالأسر في المملكة”، موضحا:”البيانات الخاصة تعطي انطباعا كاملا عن المواطن والمقيم في المملكة”.

#نشرة_الرابعة | هل البيانات الشخصية التي تعطى لموظفي التعداد محمية؟ المتحدث باسم @Stats_Saudi محمد الدخيني يجيب#تعداد_السعودية_2022 pic.twitter.com/kuu2CyMvJG — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 9, 2022