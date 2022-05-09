هيئة الطيران : سننشئ مطارين رئيسيين في الرياض وجدة بسعة 100 مليون مسافر

الرياض(صدى):

أفاد رئيس هيئة الطيران المدني، عبد العزيز الدعيلج،بأن الهيئة تعتزم مضاعفة أعداد المسافرين إلى 330 مليون مسافر بحلول عام 2030.

وقال الدعيلج :” الهيئة تستهدف استثمار ما يزيد عن 100 مليار دولار في القطاع بحلول 2030″، مبيناً أن الاستثمارات المتوقعة سيتم تمويلها عبر القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف ” سيتم إنشاء مطارين رئيسيين في الرياض وجدة بسعة 100 مليون مسافر لكل مطار ، إضافة إلى تطوير المطارات المحلية الأخرى لدعم حركة السياحة في المملكة.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف 250 محطة حول العالم بحلول عام 2030، من 100 محطة حاليا، متوقعا زيادة مساهمة قطاع الطيران للناتج المحلي الإجمالي من 21 مليار دولار حاليا إلى أكثر من 75 مليار دولار في 2030، وخلق وظائف جديدة بواقع 1.1 مليون وظيفة مباشر، ومليوني وظيفة غير مباشرة بحلول عام 2030