الطيران المدني يوضح إجراءات النقل الجوي لتوحيد إجراءات السفر عالمياً

الرياض(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني إجراءات النقل الجوي ضمن مبادرة الهيئة العامة للطيران المدني لتوحيد إجراءات السفر عالمياً المعلن عنها على هامش مؤتمر مستقبل الطيران.

وأضافت أن الركائز الأساسية لإطار العمل هي آلية موحدة على مستوى العالم لإصدار التقارير الخاصة بمتطلبات الصحة خلال السفر، وتوفير أدوات اتصال مخصصة للتبليغ وإدارة الاستجابة للأزمات الصحية التي تؤثر على النقل الجوي.

كما تشمل إجراءات موحدة يتم تنفيذها بالتنسيق مع جميع الأطراف، ضمن إطار حوكمة مبتكرة وعالمية المستوى بمنظومة شاملة لتيسير إصدار شهادات صحية رقمية معترف بها عالمي.

وأشارت إلى أن هذه السياسة ستحصن مستقبل قطاع الطيران من خلال منصة رقمية موحدة تتيح لمختلف الوجهات التواصل مباشرة في الوقت الأصلي، مؤشر قياسي تصنيفي لتحديد مستوى الصحة العامة ومدى قابلية الوجهة لاستقبال المسافرين بناء على المتطلبات الصحية التي يتم الإبلاغ عنها.

كما يشمل مؤشر قياسي تصنيفي لتحديد مستوى الصحة العامة ومدى قابلية الوجهة لاستقبال المسافرين بناء على المتطلبات الصحية التي يتم الإبلاغ عنها، وتأسيس نظام موحد لإصدار شهادات صحية رقمية على مستوى العالم لتعزيز وضوح المتطلبات الصحية المسافرين.