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  3. بالفيديو .. مختص: لا يوجد دراسة علمية تؤكد بأن البصل يكافح مرض الإنفلونزا

بالفيديو .. مختص: لا يوجد دراسة علمية تؤكد بأن البصل يكافح مرض الإنفلونزا

بالفيديو .. مختص: لا يوجد دراسة علمية تؤكد بأن البصل يكافح مرض الإنفلونزا
أميرة خالد(صدى):

قال أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، فهد الخضيري، إنه لا يوجد دراسة علمية تؤكد بأن البصل يكافح مرض الإنفلونزا والفيروسات.

كما أكد عدم وجود دراسات علمية تثبت أن حرق البخور مع العلكة أو بعض الأعشاب يساعد في مكافحة الإنفلونزا، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وشدد على ضرورة تقوية مناعة الجسم من خلال الغذاء الجيد والمتوازن مثل العسل والحمضيات مثل الكيوي والبرتقال والليمون، مشددًا على تناول أغذية متنوعة، وليس نوع واحد فقط.


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