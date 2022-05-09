بالفيديو .. ميسي يزور نادي اليخوت ضمن مناطق موسم جدة

ماجد محمد(صدى):

يزور لاعب كرة القدم ليونيل ميسي نادي اليخوت ضمن مناطق موسم جدة، الذي انطلق منذ أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتشهد مناطق الموسم العديد من الفعاليات التي ستستمر لمدة 60 يوما، ويبلغ عدد هذه الفعاليات أكثر من 2000 فعالية، وفقا لـ”الإخبارية”.

كما يحتوي الموسم على عروض من مختلف دول العالم تتم بشكل يومي، بالإضافة إلى سيرك عالمي وعروض متنوعة تجذب الزوار.