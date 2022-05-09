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شاهد.. استشارية تكشف عن التوقيت الأنسب لمراجعة الفتاة المقبلة على الزواج للطبيبة المختصة

شاهد.. استشارية تكشف عن التوقيت الأنسب لمراجعة الفتاة المقبلة على الزواج للطبيبة المختصة
أميرة خالد(صدى):

كشفت استشارية طب النساء والولادة الدكتورة بداية العنزي، عن التوقيت الأنسب لمراجعة الفتاة المقبلة على الزواج الطبيبة المختصة.

وقالت بداية العنزي:”أي فتاة لديها مشكلة في الدورة الشهرية أنصحها بزيارة طبيبة النساء والولادة”، لافتة:”الفتاة المقبلة على الزواج قبل زفافها بثلاثة أشهر أو بشهر تبدأ زيارة الطبيبة النسائية لأنها تكون في هذه الفتاة محتاجة لاستشارات عن الحياة الزوجية”.

وأشارت:”موانع الحمل تختلف من سيدة لأخرى حسب العمر والتاريخ المرضي لها أو الأمراض العائلية الوراثية”، موضحة أن موانع الحمل تنقسم إلى “هرموني” و”غير هرموني” وهناك حالات معينة يمكن للمرأة الاختيار بنفسها بين تلك الموانع.

ذكرت أن أنواع الفحوصات الضرورية للفتاة ما قبل الزواج تحدد تلك التي تحمي من الأمراض المرتبطة بالعلاقة الزوجية بجانب التطعيمات الهامة حتى وإن كانت غير إجبارية بالمملكة.

وأوضحت:”فحوصات ما قبل الزواج صارت ضرورية الآن ومنها الخاصة بأمراض الدم الوراثية والأنيميا المنجلية وفحوصات الأمراض التي يمكن انتقالها عن طريق العلاقة الزوجية”.

وتابعت:”سرطان عنق الرحم من المسببات الرئيسية فيه فيروس الورم الحليمي وأنواع هذا الفيروس كثيرة تحتاج للتطعيم ضدها بشكل ضروري جدا للفتيات خاصة قبل التعرض له بالعلاقة الجنسية كزوجة”.

 


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