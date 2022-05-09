 اختبار يحسم موقف لاعب الاتفاق من المشاركة أمام الهلال 

نواف السالم(صدى):

خضع لاعب الاتفاق سعيد الربيعي، لاختبارات لياقية برفقة المعد البدني في الفريق بعد إصابته في الحوض.

وتعرَّض سعيد الربيعي للإصابة خلال التدريبات الجماعية لفريقه قبل مواجهة التعاون الماضية، وفقًا لـ”الرياضية”.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن سعيد الربيعي اقترب من إنهاء فترة علاجه، وستحدِّد الاختبارات اللياقية التي سيجريها مشاركته من عدمها في مباراة الهلال.

ومن المقرر أن الاتفاق يواجه الهلال، الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.