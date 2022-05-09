شاهد.. محامي يكشف عن القضايا التي لا يشملها العفو الملكي

الرياض(صدى):

كشف المحامي حمود الناجم، عن الجرائم غير المشمولة بالعفو الملكي والتي تعد جرائم كبرى، قائلا:” الجرائم التي تمس أمن الدولة وجرائم الإرهاب وجرائم الخيانة العظمي من القضايا التي لا يشملها العفو الملكي”.

وأوضح حمود الناجم، أن الأمر الملكي الصادر بالعفو هو أمر يصدر سنويا ويحدد قوائم وآليات وشروط يتم تنفيذها بحق من صدر بمواجهتهم أحكام تتعلق بالحق العام، لافتا إلى أن الحق العام يعرف بأنه حق الدولة، أما الحق الخاص، فهو غير مشمول بالعفو الملكي.

وأبان أنه حال توفر الشروط المتعلقة بالعفو، يتم إطلاق سراح السجناء مثل من كانت عقوبته السجن 10 سنوات أو أقل يعفي بعد إمضاء نصف محكومتيه، ومن كانت عقوبته أكثر من 10 سنوات يعفي بعد إمضاء ثلاثة أرباع محكوميته.

وأشار إلى أنها تشمل حسن السير والسلوك والالتزام بالنظام العام وألا تكون القضايا ضمن قضايا أمن الدولة مثل قضايا الإرهاب والتعدي على مؤسسات وكيانات الدولة.