مختص : رُوِّج للسجائر الإلكترونية على أنها وسيلة للإقلاع عن التدخين وهذا غير صحيح ( فيديو)

أميرة خالد(صدى):

‏أوضح المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة سابقاً ماجد المنيف أن مواقع التواصل الاجتماعي روجت للسجائر الإلكترونية على أنها وسيلة للإقلاع عن التدخين، مؤكداً أن هذا غير صحيح.

وقال المنيف :”منظمة الصحة العالمية لا تؤيد هذا الشيء وكذلك هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، حتى مجلس البريطاني الصحي حين ذكر أنها قد تستخدم كإحدى وسائل الإقلاع أكد استخدامها تحت إشراف الطبيب المتخصص”.

وأضاف ” النكهات لم تنجح مع السيجارة العادية، ولكن نجحت مع السيجارة الإلكترونية، الأمر الذي أدى إلى إدخالهم شريحة جديدة وهي البنات والنساء، وبدأ الموضوع ينتشر بشكل واضح وكبير ”

فيديو | المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين في #وزارة_الصحة سابقا: مواقع التواصل الاجتماعي روجت للسجائر الإلكترونية على أنها وسيلة للإقلاع عن التدخين وهذا غير صحيح#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2DCtTrYmId — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 9, 2022