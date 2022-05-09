بالفيديو.. مختص يوضح متى يكون ترك الوظيفة خيار ضروري

الرياض(صدى):

أوضح صانع محتوى ومهتم بالتسويق والأعمال، بدر السعد، متى يكون ترك الوظيفة خيار ممتاز وضروري ومتى يصبح مجازفة، لافتا إلى أن هناك تخصصات دقيقة تكون مهمة في المجتمع ويكون وجود موظفين بها ضرورة مثل الطب.

وأضاف أن ترك الوظيفة للدخول في عالم التجارة لا يعني أن الشخص سيحقق الثراء بسرعة شديدة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ولفت إلى أن عالم التجارة يحتاج للاستمرار ومتابعة العمل، وتطوير النفس والمهارات، وتكون مناسبة لمن لديها أيضا شغف، وبالتالي ويمكن للفرد حينها أن يخوض العمل الحر بدلا من الوظيفة.

وأضاف أن الوظيفة تعد مهمة لأن القائمون على هذه الوظائف يقدمون خدمات مهمة للمجتمع مثل الطبيب ورجال الأمن، وليس من المعقول أن يترك من يشغل هذه الوظائف مهنتهم من أجل العمل الحر.