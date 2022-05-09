بالفيديو.. مختصة تكشف الأعراض التي تظهر على الرجل المعنف من زوجته ( فيديو)

عادل الحربي(صدى):

‏أوضحت هوازن أبو حمراء مختصة بالعنف الأسري الأسباب التي تدفع الزوجة لتعنيف الزوج جسديا ونفسيا وطرق ممارسة الزوجة للعنف بشكل عام تجاه زوجها.

َوقالت أبو حمراء :” هناك أسباب ترجع للزوجة وأخرى ترجع للزوج، فمن ضمن الأسباب التي تعود للزوجة هي مرضها النفسي وكذلك إذا كان مستوى الزوجة أعلى من الزوج فترى أن شخصيتها أفضل منه، أما الأسباب المتعلقة بالزوج فعندما يكون متعرض لمشكلة جسدية بجسمه أو إذا كان لديه مشكلة جلدية وغير قادر على الحركة مثلا “.

وأضافت” بالنسبة للأعراض التي تظهر على الرجل المعنف فيكون غالباً منطوي، غير اجتماعي لا يستطيع الخروج أمام الناس، ليس لديه ثقة بنفسه، وكذلك قد يؤثر على عمله وعلاقاته الإجتماعية “.

وتابعت” يكسر الرجال حالة الصمت تجاه تعنيف الزوجات لهم بإشراك الأسرة الكبيرة في هذا الموضوع، حيث لا ينتهي دور الأسرة عند الزواج، وهنا يأتي دور الأب، الأم والأخوة لابد أن يشركهم الزوج لمتابعة المشكلة وحلها “.

أ.هوازن أبو حمراء – مختصة بالعنف الأسري تفصل الأسباب التي تدفع الزوجة لتعنيف الزوج جسديا ونفسيا وطرق ممارسة الزوجة للعنف بشكل عام تجاه زوجها @Hawazen_Otb#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/hnsZmWgGxQ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 9, 2022

أ.هوازن أبو حمراء – مختصة بالعنف الأسري تكشف الأعراض التي تظهر على الرجل المعنف من زوجته وكيف تؤثر على عمله وعلاقاته الاجتماعية @Hawazen_Otb#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/d9hbCPUdVN — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 9, 2022