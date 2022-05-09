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مجموعة الزامل توفر وظائف شاغرة

مجموعة الزامل توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة الزامل عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، بالدمام والخبر، عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مُحلل أعمال (الخبر):
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– راتب يصل (8,000 ريال).

2- مُحلل الخزينة وتمويل المشروع (الخبر):
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).
– خبرة لا تقل سنة في مجال ذات صلة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

3- مُمثل مبيعات (الدمام):
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (التسويق، المبيعات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها..
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– راتب يصل (5,000 ريال).

وأشارت إلى أن التقديم متاح من اليوم وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال المواقع

1- مُحلل أعمال (الخبر):
هنا

2- مُحلل الخزينة وتمويل المشروع (الخبر):
هنا

3- مُمثل مبيعات (الدمام):
هنا

 

 


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