مجموعة الزامل توفر وظائف شاغرة
أعلنت مجموعة الزامل عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، بالدمام والخبر، عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مُحلل أعمال (الخبر):
– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– راتب يصل (8,000 ريال).
2- مُحلل الخزينة وتمويل المشروع (الخبر):
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).
– خبرة لا تقل سنة في مجال ذات صلة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
3- مُمثل مبيعات (الدمام):
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (التسويق، المبيعات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها..
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– راتب يصل (5,000 ريال).
وأشارت إلى أن التقديم متاح من اليوم وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال المواقع
1- مُحلل أعمال (الخبر):
هنا
2- مُحلل الخزينة وتمويل المشروع (الخبر):
هنا
3- مُمثل مبيعات (الدمام):
هنا
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