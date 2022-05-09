مجموعة الزامل توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة الزامل عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، بالدمام والخبر، عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مُحلل أعمال (الخبر):

– درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– راتب يصل (8,000 ريال).

2- مُحلل الخزينة وتمويل المشروع (الخبر):

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).

– خبرة لا تقل سنة في مجال ذات صلة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

3- مُمثل مبيعات (الدمام):

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (التسويق، المبيعات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها..

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– راتب يصل (5,000 ريال).

وأشارت إلى أن التقديم متاح من اليوم وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال المواقع

1- مُحلل أعمال (الخبر):

هنا

2- مُحلل الخزينة وتمويل المشروع (الخبر):

هنا

3- مُمثل مبيعات (الدمام):

هنا