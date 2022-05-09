الرئيس الأوكراني يمنح كلباً وساماً لمساهمته في كشف الألغام

كييف(صدى):

منح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كلب أوكراني شهير يدعى باترون وصاحبه وساما تقديرا لجهودهما المتفانية منذ الغزو الروسي بعد أن استطاع الكلب الكشف عن متفجرات وألغام باستخدام حاسة الشم.

و استطاع الكلب أن يكتشف أكثر من 200 عبوة ناسفة والحيلولة دون تفجيرها منذ بداية الحرب في 24 فبراير شباط، وسرعان ما أصبح رمزا للوطنية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في بيان بعد الحفل “اليوم:” أود تكريم هؤلاء الأبطال الأوكرانيين الذين يقومون بالفعل بتطهير أرضنا من الألغام. ومع أبطالنا، خبير صغير رائع – باترون – الذي يساعد ليس فقط في إبطال مفعول المتفجرات، ولكن أيضا لتعليم أطفالنا قواعد السلامة اللازمة في المناطق التي يحتمل وجود ألغام بها”.