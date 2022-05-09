شاهد: رئيس لجنة منتجي الدواجن يتوقع زيادة أسعار البيض خلال الأيام القادمة
تحدث رئيس اللجنة التنفيذية لمنتجي الدواجن الدكتور عبدالله بن كدمان، عن زيادة أسعار البيض خلال الأيام القادمة.
وقال عبدالله بن كدمان:”زيادة أسعار البيض ستكون طفيفة وليست ملفتة للانتباه وأطمئن المستهلك أنها ستتوافر”.
وأوضح أنه يجب على المستهلك أن يكون “رشيدا” في شرائه، مشيرا:”هناك أطباق بيض موجودة في بعض الهايبرات والأسواق بسعر 25 و26 ريال وتباع في أسواق أخرى بـ 16 و17 ريال فيما تباع بأسعار أقل في أسواق الجملة”.
فيديو | رئيس اللجنة التنفيذية لمنتجي الدواجن د. عبد الله بن كدمان:
خلال الأيام القادمة ستزيد أسعار #البيض.. ويجب على المستهلك أن يكون "رشيدا" في شرائه #الراصد pic.twitter.com/arvhNGiZsC
— الراصد (@alraasd) May 9, 2022
زائر[ عدد التعليقات: 4893 ] نشر منذ 20 دقيقة
لعبة خبيثة من التجار لزيادة السعر وياليت لا احد يشتري حتى يفقس عندهم