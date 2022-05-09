شاهد: رئيس لجنة منتجي الدواجن يتوقع زيادة أسعار البيض خلال الأيام القادمة

الرياض(صدى):

تحدث رئيس اللجنة التنفيذية لمنتجي الدواجن الدكتور عبدالله بن كدمان، عن زيادة أسعار البيض خلال الأيام القادمة.

وقال عبدالله بن كدمان:”زيادة أسعار البيض ستكون طفيفة وليست ملفتة للانتباه وأطمئن المستهلك أنها ستتوافر”.

وأوضح أنه يجب على المستهلك أن يكون “رشيدا” في شرائه، مشيرا:”هناك أطباق بيض موجودة في بعض الهايبرات والأسواق بسعر 25 و26 ريال وتباع في أسواق أخرى بـ 16 و17 ريال فيما تباع بأسعار أقل في أسواق الجملة”.