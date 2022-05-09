بالفيديو.. مختص في التكنولوجيا: خلال سنة تقريبا سيُستغنى عن كلمة المرور

الرياض(صدى):

قال المهتم بنشر المعرفة الرقمية، عبد العزيز الحمادي، إنه خلال سنة تقريبًا سيُستغنى عن كلمة المرور، مؤكدا أن نسبة الاختراق في المملكة عالية.

وأضاف “الحمادي” أن تطبيقات البنوك تعتمد على 3 وسائل منها كلمة المرور ورمز التحقق والتسجيل المادي عن طريق الجوال من خلال بصمة الإصبع أو الوجه، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأضاف أن نسبة الاختراق في المملكة عالية، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود المعرفة الأمنية، مشددًا على ضرورة إدراجها في وسائل المعرفة المختلفة.