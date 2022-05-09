ضبط مقيم زعم وجود مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة

مكة المكرمة(صدى):

أعلنت شرطة محافظة جدة أنه تم تحدد هوية مقيم رتّب ودعا إلى اجتماع زعم فيه وجود مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص، مقيـم مـن الجنسية اليمنية.

وأضاف أن المقيم ظهـر فـي مقطع فيديو متحدثا داخل قاعـة احتفالات في محافظة جدة بدعوة وترتيـب منـه عـن مشـروع قـادم لتصحيح أوضـاع بعـض المقيميـن فـي المملكة علـى حـد زعمـه، وهـي ادعاءات غير مبنية على أسس رسمية،.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه تـم إيقافـه واتخاذ الإجـراءات النظاميـة بحقـه، وإحالتـه.