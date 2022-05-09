سناب شات تطرح خاصية جديدة تغني مستخدميها عن العصا السيلفي

وكالات(صدى):

اعتزمت شركة “سناب شات” تقديم خاصية جديدة لمواجهة المنافسة الكبيرة من منصات الفيديو والصور الأخرى.

وأشارت إلى أن الخاصية الجديدة تتمثل في إتاحة كاميرا صغيرة طائرة من أجل تسهيل عملية التقاط وتبادل الصور بين المستخدمين.

وأوضح الشريك المؤسس لشركة سناب شات، إيفان شبيجل، أن شركة سناب شات تسعى لتطوير كاميرا بالغة الصغر لتصبح بديلاً لعصا السيلفي.

ولفت إلى أن الكاميرا الطائرة تعمل من خلال الدوران حول المستخدم، حيث تلتقط الصور والفيديوهات، ثم تضعها في راحة يده.