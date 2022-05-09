تفاصيل جديدة عن المواطن التائه في المغرب يرويها أحد أقاربه

عادل الحربي(صدى):

كشف خال المواطن التائه في المغرب علي مشني عبدالله الزهراني، تفاصيل مثيرة عن ابنه شقيقته بعدما فقد كافة أوراقه الرسمية وأمواله.

وقال علي الزهراني:” الموجود بالفيديو هو ابن أختي فهد علي عبدالهادي الزهراني، البالغ من العمر 31 عاماً، ويعمل في إحدى القطاعات بوزارة التعليم كسائق، إلا أنه سافر قبل 5 أشهر تقريباً، بعد أن أخذ إجازه من عمله لمدة شهرين”.

وأبان علي الزهراني، أنه في بداية سفره ظل يتواصل مع عائلته لشهرين، غير أنه أصيب بفيروس كورونا بعدها انقطع الاتصال بين الجانبين، موضحا أن الفيديو شكل صدمة للعائلة.

وأشار أنهم لم يكونوا يتوقعون أنه وصل لهذه الحالة، مبينا أنهم عندما شاهدوا الفيديو، تواصلوا مع الشخص الذي قام بتصوير فهد، وطلبوا منه أن يبقيه لديه.