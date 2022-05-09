شاهد.. الطيار الغامدي يوضح أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران

الرياض(صدى):

تحدث الطيار المدني الكابتن عبدالله الغامدي عن أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، قائلا إن أسعار بعض الرحلات الداخلية أعلى من الدولية.

وأوضح عبدالله الغامدي، أنه لا يرى أي مبرر لارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي في المملكة، مبينا أن جائحة كورونا أثرت على قطاع الطيران بصفة عامة وشركات الطيران بصفة خاصة وأيضا ارتفاع أسعار البترول والتضخم.

وتابع:”كي تعود الشركات للتعافي والتشافي أطلب أن لا يكون ذلك على ظهر المواطن والمقيم وإنما يكون بالشراكة بين الاثنين”.