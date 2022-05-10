بينهم مصريون.. الكويت تتهم 7 وافدين بتمويل عمليات إرهابية

خالد الظفيري(صدى):

اتهمت السلطات القضائية في الكويت، 7 وافدين بتشكيل جماعة إجرامية منظمة والإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتمويل عمليات إرهابية.

والمتهمون هم 3 أردنيين وإيرانيان ومصريان، حيث استمعت محكمة الجنايات، إلى شهادة ضابط أمن دولة في القضية بتهمة تمويل عمليات إرهابية في العراق وسورية تقدر بأكثر من 60 مليون دينار كويتي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنه في غضون الفترة من 1/ 7/ 2019 حتى 10/ 10/ 2021 تشكيل جماعة إجرامية منظمة ارتكبوا من خلالها غسل أموال قدرها 60.334.284.500 درهم، المتحصل عليها من جريمتي الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتعمد مخالفة تدابير العناية الواجبة.