الدعيع للأجيال الجديدة: نحن نصنع التاريخ دون ضجيج

ماجد محمد(صدى):

خرج محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة المرمى بنادي الهلال والمنتخب الوطني، موجها رسالة للأجيال الجديدة.

ونشر الدعيع صورته مع جائزة حارس القرن في آسيا، التي حصل عليها عام 2000 من قبل مركز التأريخ والإحصاء الدولي.

وقال في رسالته: لأبناء الجيل الذين لم يعاصروا فترة المنجز التاريخي باسم الكرة السعودية أرفق هذه الصورة كحارس للقرن في قارة آسيا وهي جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، نحن لانهتم بالكلام، نحن نصنع التاريخ دون ضجيج.

يذكر أن الدعيع حصد العديد من البطولات مع الهلال والمنتخب الوطني، حيث توج 7 مرات بكأس ولي العهد، وأربع مرات بالدوري السعودي، بجانب كأس الأندية الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي وكأس الأندية الآسيوية أبطال الكؤوس.