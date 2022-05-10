بلاغ ضد أحمد حلمي واتهامه بالترويج للشذوذ بفيلمه الجديد

القاهرة(صدى):

تقدم محامي مصري، ببلاغ للنائب العام المصري، يطالب فيه بوقف عرض فيلم “واحد تاني” للفنان المصري أحمد حلمي.

واتهم المحامي صناع فيلم “واحد تاني” بالترويج للمثلية والشذوذ، مطالباً بمحاكمة صناع الفيلم ومنعه من العرض.

وذكر المحامي في بلاغه: فيلم واحد تاني للممثل أحمد حلمي يعتمد على اللبوسة المضيئة التي يأخذها حلمي لتغيير حياته، وكذلك هناك العديد من الإيحاءات التي لا هدف لها سوى الترويج المثلية، هذه الأفعال تدل كأن الحرب على ثقافتنا وأخلاقنا مستمرة، وبخاصة من المشاهير، للدعوة لنشر الرذيلة والفسق بين شبابنا.

وأضاف أن: قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 وكذلك 294 269 و178 قانون العقوبات، فتلك المواد تعاقب بالحبس 3 سنوات، والغرامة كل من وجد في مكان عام يحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى، أو من قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور، أو من حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة، ولا بد من التصدي لمثل تلك الحملات المنحلة الممنهجة في الأعمال الفنية لدعم وترويج الأفعال المنافية للآداب.