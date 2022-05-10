صورة للشيف بوراك تثير قلق متابعيه

أنقرة(صدى):

أصبح الشيف الشهير التركي «بوراك» حديث الساعة متصدرا محرك البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول صورة له بملابس المستشفى.

أثارت الصورة حالة قلق واسعة من قبل ملايين متابعين الشيف «بوراك»، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط أنباء عن إصابته بالسرطان.

ونشر الشيف بوراك الصورة موضحا أنه يجري فحوصات تمهيدا لعملية جراحية، لم يكشف عن تفاصيلها بعد.

ويعد الشيف بوراك من أشهر الطهاة على مستوى العالم، وهو تركي له أصل عربي، حيث ولد وترعرع في مدينة أوردو التركية، ولكنه يعيش حاليًا بين اسطنبول وهاتاي، فيما تعود أصوله وجذوره إلى سوريا.