مستشار أسري ينصح الأزواج بتوضيح سبب نومهم خارج الغرفة لزوجاتهم
وجه المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، نصيحة للأزواج، حال رغبتهم في النوم خارج غرف نومهم.
وقال السلمان في رسالته: أيها الزوج، إن أردت النوم خارج غرفة النوم ينبغي توضيح سبب ذلك وبشكل مقنع ومنطقي.
وتابع: الأفضل أن يكون ذلك قبل أن تنفذ وليس بعد أن يتم ذلك وتبدأ زوجتك بالتساؤل والاستغراب؛ لئلا تشعر بأن هذا نوع من الهجران.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 58797 ] نشر منذ 25 دقيقة
النوم خارج الغرفه يكون سببه الحقيقي هو شخير الزوجه المزعج جدا اثناء النوم