مستشار أسري ينصح الأزواج بتوضيح سبب نومهم خارج الغرفة لزوجاتهم

علي القحطاني (صدى):

وجه المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، نصيحة للأزواج، حال رغبتهم في النوم خارج غرف نومهم.

وقال السلمان في رسالته: أيها الزوج، إن أردت النوم خارج غرفة النوم ينبغي توضيح سبب ذلك وبشكل مقنع ومنطقي.

وتابع: الأفضل أن يكون ذلك قبل أن تنفذ وليس بعد أن يتم ذلك وتبدأ زوجتك بالتساؤل والاستغراب؛ لئلا تشعر بأن هذا نوع من الهجران.