فجر السعيد ومي العيدان تهاجمان أصالة: مثل الخفاش!

دمشق(صدى):

شنت الإعلاميتان فجر السعيد ومي العيدان هجوما حادا ضد الفنانة السورية أصالة نصري، بعد تغريدة لها عن الهجوم الذي يلاقيه الناجحون في حياتهم.

وكانت أصالة قد علقت على منشور لرجل الأعمال القطري عادل علي بن علي، قال فيه ”عند كل درجة من درجات النجاح ستجد كلبا في انتظارك“، مرفقاً منشوره هذا بصورة لكلاب مستلقية، إذ قالت: بس الحمد لله إنهم بيعوّو مابيعضّوا.

وعلى ما يبدو أن هذا التعليق الغامض من الفنانة السورية استفز الإعلاميتين السعيد والعيدان اللتين هاجمتا أصالة وتساءلتا عن المقصود بتعليقها هذا.

وقالت الإعلامية فجر السعيد: انت من تقصدين لايكون آنا عشان اذا تقصديني عندي رد واذا ما تقصديني ممكن اطوفها لج، آنا لما أنتقد أقول الأسم مثلاً إنتقدت أصالة بالأسم بس اهي تقط نغزات، ليش خلچ شجاعة وواجهي بالأسم عشان نعرفچ حجمچ الحقيقي.

وردت الإعلامية مي العيدان على أصالة، قائلةً: اي والله يا اصاله صدقتي كلامك صحيح والله ذكرتيني بوحده عامله مثل الخفاش بكل درج ومحطه رجل من جنسيه مختلفه تمص دمه وترميه وبعدين تعمل حالها مسكينه وخانوها وتعمل دراما، الدنيا مليانه وياما نشوف فيها.