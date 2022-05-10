بالفيديو.. جمال عارف: كيف يلعب كنو أمام الاتحاد رغم إيقافه أمام الفيحاء وضمك؟

ماجد محمد(صدى):

تساءل الناقد الرياضي جمال عارف، عن كيفية السماح للاعب محمد كنو بالمشاركة مع نادي الهلال في المباراة المنتظرة أمام الاتحاد، وذلك رغم أنه لم يشارك مع الفريق في مباراتي الفيحاء وضمك بسبب الإيقاف.

وقال جمال عارف، خلال برنامج “أكشن مع وليد”، أنه حال مشاركة محمد كنو مع الهلال أمام الاتحاد سيتسبب ذلك في إثارة حالة كبيرة من الجدل على الساحة الكروية، خصوصًا وأن مشاركته تلك ستكون في المباراة الحاسمة للقب بطولة الدوري.

ومن جانبه، أوضح الناقد الرياضي غرم العمري، أن كنو سيتم إيقافه لا محاله بسبب توقيعه عقدين مختلفين، مضيفًا أن: “أنا أتحدث عن القانون وليس لي مصلحة مع الهلال ولا الاتحاد”.