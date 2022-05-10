بالفيديو.. جمال عارف: كيف يلعب كنو أمام الاتحاد رغم إيقافه أمام الفيحاء وضمك؟
تساءل الناقد الرياضي جمال عارف، عن كيفية السماح للاعب محمد كنو بالمشاركة مع نادي الهلال في المباراة المنتظرة أمام الاتحاد، وذلك رغم أنه لم يشارك مع الفريق في مباراتي الفيحاء وضمك بسبب الإيقاف.
وقال جمال عارف، خلال برنامج “أكشن مع وليد”، أنه حال مشاركة محمد كنو مع الهلال أمام الاتحاد سيتسبب ذلك في إثارة حالة كبيرة من الجدل على الساحة الكروية، خصوصًا وأن مشاركته تلك ستكون في المباراة الحاسمة للقب بطولة الدوري.
ومن جانبه، أوضح الناقد الرياضي غرم العمري، أن كنو سيتم إيقافه لا محاله بسبب توقيعه عقدين مختلفين، مضيفًا أن: “أنا أتحدث عن القانون وليس لي مصلحة مع الهلال ولا الاتحاد”.
جمال عارف : #كنو تم إيقافه أمام الفيحاء وضمك كيف يلعب أمام #الاتحاد .. ألم يكن هناك جدل ؟
غرم العمري : أنا أتحدث عن القانون وليس لي مصلحة مع الهلال ولا الاتحاد .
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 9, 2022
زوزو[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 50 دقيقة
فرض كفاية إن توقف عن بعض المباريات سيلعبها أمام الاتحاد
أحكام و معادلات ما تفهمها لكن الهلال يقدر يحل كل أسئلة القدرات و التحصيلي 100 %
صا حب بيتر الوفي..[ عدد التعليقات: 700 ] نشر منذ 12 دقيقة
إحذر تسلم؟؟
ياجمال عارف، يا أبا عبدالعزيز،
إذا أردت الإستمرار في الخروج عبر قناة ال -م-بي-سي،فيجب عليك،إن تميل حسب ماتميل ريح الهلال،وإلا ستجد مكانك من هو يمشي ويغرد ويستجيب، لما يريدون وخلاف مايتوقع الشارع الرياضي ومايفهمه الواعون بالقانون والبديهيات..
شيوووووووووووون[ عدد التعليقات: 723 ] نشر منذ دقيقتين
سلم لنا على بيتر يا صاحبه