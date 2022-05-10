شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف طبية وفنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والخرج، وتبوك، والرياض، والطائف.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي طب الطيران (الظهران)، مجدول/ فني الصيانة (الخرج)، أخصائي أنظمة/ التبريد (تبوك)، مدير المشتريات (الرياض)، أخصائي أول الصيانة (الطائف).

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ 9 مايو 2022م، ومستمرٌ حتى تاريخ 22 مايو 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة بي إيه إي سيستمز السعودية .