شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من “الجبيل، والرياض” وفقًا للمسميات والشروط التالية:

– محلل أول/ الخدمات اللوجستية الصادرة (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

‘ فني ميكانيكي (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– أخصائي أول/ التطبيقات والأنظمة (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

وذكرت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2022م من خلال رابط الموقع.