النقل توضح آلية عمل الشاحنات الأجنبية في المملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، بيانًا يشير إلى ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول تواجد وعمل بعض الشاحنات الأجنبية داخل المملكة.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالشاحنات الأجنبية والتي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع عدة جهات حكومية، تسمح لهذه الشاحنات بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها، أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قبل الهيئة العامة للنقل، بينما عمليات نقل البضائع بين مدن المملكة فيقتصر ذلك على الناقل الوطني.

وأكدت الهيئة على حرصها على دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة والتأكد من تطبيق المرخصين وجميع الناقلين للأنظمة واللوائح المعتمدة، حيث قامت فرق الرقابة منذ مطلع هذا العام 117 حملة ميدانية للتأكد من امتثال المنشآت المرخصة للوائح المنظمة للأنشطة وعدم قيام الشاحنات الأجنبية بنقل البضائع بين مدن المملكة، حيث تجاوز معدل الامتثال العام لنشاط نقل البضائع للشاحنات الأجنبية 90%.

ودعت الهيئة عموم المستفيدين بأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وتقديم بلاغاتهم عبر قنوات التواصل الرسمية، سواء الرقم الموحد 19929 أو البريد الإلكتروني [email protected]