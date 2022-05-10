استشارية: مسلسلات رمضان قدمت صورة خاطئة عن الصرع
أكدت الدكتورة بيان علي استشارية المخ والأعصاب، أن ما شهدناه في بعض مسلسلات رمضان عن مرض الصرع خطأ وغير مهني.
وقالت “بيان” في حديثها: “يجب أن يلجأوا لأشخاص مختصين في النواحي الطبية بهذا الشأن لتقديم المشاهد عن الصرع بطريقة صحيحة والحفاظ على حياة المصابين”.
كما أشارت إلى أن الهدف من تلك الأعمال رفع الوعي المجتمعي وألا نضلل المجتمع بإعطائهم معلومات غير صحيحة، وذلك بحسب حوارها مع برنامج “الراصد”.
فيديو | استشاري المخ والأعصاب د. بيان علي: ما شهدناه في بعض مسلسلات رمضان عن #الصرع خطأ وغير مهني.. وكان يجب استشارة الأطباء حتى لا نضلل المجتمع #الراصد pic.twitter.com/vH8ajsWVLm
— الراصد (@alraasd) May 9, 2022
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