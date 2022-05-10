استشارية: مسلسلات رمضان قدمت صورة خاطئة عن الصرع

الرياض(صدى):

أكدت الدكتورة بيان علي استشارية المخ والأعصاب، أن ما شهدناه في بعض مسلسلات رمضان عن مرض الصرع خطأ وغير مهني.

وقالت “بيان” في حديثها: “يجب أن يلجأوا لأشخاص مختصين في النواحي الطبية بهذا الشأن لتقديم المشاهد عن الصرع بطريقة صحيحة والحفاظ على حياة المصابين”.

كما أشارت إلى أن الهدف من تلك الأعمال رفع الوعي المجتمعي وألا نضلل المجتمع بإعطائهم معلومات غير صحيحة، وذلك بحسب حوارها مع برنامج “الراصد”.