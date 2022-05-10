فوائد استخدام قطرات ترطيب العين

أميرة خالد(صدى):

يلجأ العديد من الأشخاص لاستخدام قطرات ترطيب العين من أجل علاج عدة مشكلات منها الجفاف وغيرها؛ لذا نستعرض في هذا السياق أبرز فوائد قطرات العين.

– تعالج قطرات العين مشكلة الجفاف.

– تساهم في الحفاظ على رطوبة السطح الخارجي للعين.

– علاج جفاف العين الناتج عن التقدم في العمر.

– علاج جفاف العين الناتج عن استخدام بعض الأدوية والناتج عن حدوث مشكلة أو مرض في العين.

– تساهم قطرات ترطيب العين في علاج جفاف العين الناتج عن جراحة العين.