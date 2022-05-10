بالفيديو.. مختص يوضح مدى نجاح الوقود الصناعي في تسيير الطائرات والسيارات

الرياض(صدى):

أوضح المتخصص في قطاع الطيران المهندس طارق العيدي، أن الوقود الصناعي هو استخراج جزيئات الهيدروجين من الماء ثم إضافة ثاني أكسيد الكربون إليه لتحصل على الوقود الصناعي.

وأكد المهندس طارق العيدي، أن هذه الجزئية هي من أهم المستهدفات في عملية تكرير وقود الطائرات، ومن الذكاء أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون؛ حيث قد ينجح الأمر مثل التجارب الأخرى التي قامت باستخدام زيوت الطبخ بعد تكريرها كوقود للطائرات.

‏ورد “العيدي” على المعلومة التي تقول بأن تغيير وتقليل مسافات خطوط الطيران لاستهلاك وقود أقل لينتج بذلك تذكرة بسعر أرخص؛ حيث قال أن المسارات الجوية حينما ترسم يتم ذلك وفق دراسات جدوى ولا يمكن تغيير هذه المسارات دون سبب، بحسب برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”.

فيديو | ما هو الوقود الصناعي؟

وهل ينجح في تسيير الطائرات والسيارات؟#هنا_الرياض pic.twitter.com/Swi3SsXePx — هنا الرياض (@herealriyadh) May 9, 2022