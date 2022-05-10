سبب أهمية وضع مفاتيح السيارة الفارهة في علبة معدنية

أميرة خالد(صدى):

سهلت مفاتيح السيارات الجديدة على السائقين أشياء كثيرة ولكنها جعلت من سرقة السيارات أكثر سهولة؛ حيث أن الشرطة البريطانية كشفت عن زيادة بنسبة 3.1% في سرقات السيارات في مايو ويونيو، والجزء الأكبر من هذه الزيادة ناتج عن سرقة بدون مفتاح.

وأوضحت الشرطة البريطانية، أن العصابات تستخدم تقنية الترحيل لاستقبال الإشارة من المفتاح الموجود في المنزل وينقلون الإشارة إلى جهاز محمول مما يسمح لهم بفتح قفل السيارة والانطلاق بها، فيما نصحت الشرطة السائقين بتخزين مفاتيحهم في علب معدنية أو أكياس واقية خاصة تمنع الإشارات.

وصرحت مساعدة رئيس الشرطة، جيني سيمز: “في حين أن التطور السريع للتكنولوجيا أدى إلى تحسين تجربة القيادة، إلا أنه سمح للمجرمين باستغلال نقاط الضعف في الأمن الإلكتروني، ونعمل مع مصنعي السيارات على تبادل المعلومات للحد من تفاقم المشكلة” .