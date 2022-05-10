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شاهد.. عروسان يبدأن زفافهما بمبارزة جودو

شاهد.. عروسان يبدأن زفافهما بمبارزة جودو
أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو بدء عروسان في تركيا حفل زفافهما بمبارزة جودو بينهما فهما حاصلان على الحزام الأسود بلعبة الجودو.

وقدمت “العروس” عرض قتالي طرحت فيه العريس أرضاً في 4 حركات متنوعة مثيرة إعجاب الحضور الذي قاموا بالتصفيق لها.

كما ظهرا الزوجان مريديان الحزام الأسود فوق لباس الزفاف الرسمي حيث حصد مقطعهم تفاعل كبير من قبل المتابعون.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3622 ] نشر منذ 56 دقيقة

راحــــــت الــــــزلــم
يادافــــــــع البــــــــلا
هههههههههههههههههههههااااي

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