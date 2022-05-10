شاهد.. عروسان يبدأن زفافهما بمبارزة جودو
وثق مقطع فيديو بدء عروسان في تركيا حفل زفافهما بمبارزة جودو بينهما فهما حاصلان على الحزام الأسود بلعبة الجودو.
وقدمت “العروس” عرض قتالي طرحت فيه العريس أرضاً في 4 حركات متنوعة مثيرة إعجاب الحضور الذي قاموا بالتصفيق لها.
كما ظهرا الزوجان مريديان الحزام الأسود فوق لباس الزفاف الرسمي حيث حصد مقطعهم تفاعل كبير من قبل المتابعون.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 3622 ] نشر منذ 56 دقيقة
راحــــــت الــــــزلــم
يادافــــــــع البــــــــلا
هههههههههههههههههههههااااي
اللهم احفظ مملكتنا من شر المفسدين[ عدد التعليقات: 9064 ] نشر منذ 40 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل