شاهد.. عروسان يبدأن زفافهما بمبارزة جودو

أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو بدء عروسان في تركيا حفل زفافهما بمبارزة جودو بينهما فهما حاصلان على الحزام الأسود بلعبة الجودو.

وقدمت “العروس” عرض قتالي طرحت فيه العريس أرضاً في 4 حركات متنوعة مثيرة إعجاب الحضور الذي قاموا بالتصفيق لها.

كما ظهرا الزوجان مريديان الحزام الأسود فوق لباس الزفاف الرسمي حيث حصد مقطعهم تفاعل كبير من قبل المتابعون.