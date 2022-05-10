أرامكو تتجاوز شركة أبل وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم 

الرياض(صدى):

تمكنت شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم، من تجاوز شركة أبل الأمريكية الشهيرة بإنتاج هاتف الأيفون، لتصبح عملاق النفط السعودي أكبر شركة مدرجة في العالم.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع سهم الشركة إلى 46.20 ريال لترتفع القيةم السوقية إلى 2.464 تريليون دولار 9.24 تريليون ريال”، فيما قيمة “أبل” 2.461 تريليون دولار.

يُذكر أن شركة أرامكو السعودية حققت من ارتفاعات أسعار النفط هذا العام وتداولها أعلى من 100 دولار للبرميل مؤخرا.

فيما تضررت شركة أبل من تصحيح الأسواق الأمريكية وخاصة شركات التكنولوجيا التى كانت قد حققت طفرة كبيرة في أسعارها بالتزامن مع جائحة كورونا.