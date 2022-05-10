منتجات غذائية بديلة لمواجهة حساسية اللاكتوز

أميرة خالد(صدى):

كشفت وزارة الصحة العُمانية، أن حساسية اللاكتوز تنجم عن أسباب وراثية، وقد تبدأ الأعراض بالظهور في سن المراهقة، أو قد تكون بسبب مرض يصيب الجهاز الهضمي.

ومن الممكن التخفيف من الأعراض الجانبية المصاحبة للمرض من خلال التقليل أو الامتناع عن تناول الحليب ومشتقاته، فضلًا عن أهمية تناول بعض المكملات الغذائية، التي تحتوي على إنزيم اللاكتوز، للمساعدة في عملية هضم وتحليل سكر اللاكتوز.

وهناك العديد من المنتجات الغذائية البديلة، التي تحتوي على الكالسيوم لتعويض مرضى حساسية اللاكتوز، ومن بينها: الحليب الخالي من اللاكتوز، بعض الخضار، مثل البروكلي، والبامية، وأنواع معينة من الملفوف، واللفت، أسماك السردين المعلبة، والتونا والسلمون، العصائر الغنية بالكالسيوم، الحبوب الكاملة، منتجات الصويا الغنية بالكالسيوم، مثل حليب الصويا، والتوفو، وفول الصويا، واللوز.