بدء إجراءات ترتيب نقل التوأم السيامي مودة ورحمة إلى الرياض
تلقى والدا السيامي “مودة ورحمة” خبر نقل توأمهما إلى الرياض بكل فرح وسرور بعد المعاناة.
وأوضح مراسل “الإخبارية” أن حالة الطفلتين جيدة ولكن عانينا الطفلتين الكثير نتيجة العملية القيصرية.
كما تم بدء إجراءات ترتيب نقل التوأم السيامي إلى الرياض وستتم خلال الساعات القادمة وخاصة تجهيز الجوازات والنقل بشكل مباشر إلى الرياض.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – قد وجه بنقل التوأم السيامي مودة ورحمة إلى الرياض.
فيديو | مراسل #الإخبارية: والدا السيامي "مودة ورحمة" تلقا خبر نقل توأمهما إلى #الرياض بكل فرح وسرور بعد المعاناة#الإخبارية pic.twitter.com/DTuLb0y9xo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2022
فيديو | مراسل #الإخبارية من #عدن: بدء إجراءات ترتيب نقل التوأم السيامي إلى #الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/nzZ3LOx6CD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2022
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