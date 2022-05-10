  • الثلاثاء 10 مايو

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بدء إجراءات ترتيب نقل التوأم السيامي مودة ورحمة إلى الرياض

بدء إجراءات ترتيب نقل التوأم السيامي مودة ورحمة إلى الرياض
الرياض(صدى):

تلقى والدا السيامي “مودة ورحمة” خبر نقل توأمهما إلى ‎الرياض بكل فرح وسرور بعد المعاناة.

وأوضح مراسل “الإخبارية” أن حالة الطفلتين جيدة ولكن عانينا الطفلتين الكثير نتيجة العملية القيصرية.

كما تم بدء إجراءات ترتيب نقل التوأم السيامي إلى ‎الرياض وستتم خلال الساعات القادمة وخاصة تجهيز الجوازات والنقل بشكل مباشر إلى الرياض.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – قد وجه بنقل التوأم السيامي مودة ورحمة إلى الرياض.


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