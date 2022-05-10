واقعة كارثية لإعطاء معقم بدلًا من الماء لتلميذات مشاركات في مسابقة رياضية

طوكيو(صدى):

أكدت السلطات اليابانية على إجراء تحقيق بعد أن أعطيت تلميذات ثانويات معقماً لليدين بدلاً من الماء لإرواء عطشهن خلال مسابقة رياضية، ما أصاب إحدى المشاركات بالمرض أثناء تناول رشفة من السائل المعقم.

وأقدم منظمو مسيرة للفتيات بطول خمسة آلاف متر في نهاية الأسبوع الماضي في محافظة ياماناشي بوسط اليابان، على سكب المعقم عن طريق الخطأ في أكواب وضعت عند نقطة توزيع المشروبات للمشاركات.

وقال الاتحاد الرياضي لمدارس ياماناشي الثانوية، أن المعقم كان موضوعا في زجاجة بلاستيكية من دون أي ملصق تعريفي، داخل صندوق من الورق المقوى، إلى جانب زجاجات مياه الشرب.

وتعرضت إحدى المسابقات للانهيار وتقيأت وتوقفت عن المشي بعد شرب السائل المعقم، بينما قامت اثنتان أخريان ببصقه واستمرتا في المسابقة، ونُقلت ثلاث تلميذات في المجموع إلى المستشفى لتلقي العلاج ويُعتقد أنهن في طور الشفاء.