طريقة إلغاء الاشتراك في التطبيقات غير المرغوب فيها على آيفون

وكالات(صدى):

لا تتطلب اشتراكات التطبيقات التي تتجدد تلقائيًا من المستخدم بذل أي مجهود للدفع في نهاية كل شهر، فمبجرد إدخال بطاقة الائتمان يتم السحب تلقائيًا مما يقلل خطر التعرض للسرقة عبر الإنترنت.

ويضم التجديد التلقائي للاشتراك بعض العيوب حيث أنها تقوم بسحب المال من حسابك بشكل تلقائي وربما تكون لا تحتاج إلى هذه الخدمة مرة أخرى خاصة مع وجود الخدمات المجانية وبعدها تصبح باشتراك قيمته كبيرة بعد انتهاء الفترة التجريبية.

وهناك طريقة سهلة وبسيطة لإلغاء الاشتراك تطبيق من متجر التطبيقات، حيث أن هذه الخطوات على هاتف آيفون وربما ستتشابه الخطوات مع جهاز iPad أو iPod touch الجديدة أيضًا: افتح تطبيق “الإعدادات” Settings، في الصفحة الرئيسية للإعدادات ، انقر فوق الشريط العلوي الذي يعرض الصورة الشخصية واسم صاحب الهاتف، بعدها سيتم الانتقال إلى صفحة Apple ID

وبعد ذلك انقر فوق “الاشتراكات” Subscriptions، ثم في صفحة الاشتراكات ، سترى قائمة بجميع التطبيقات التي باشتراك الحالي، حدد التطبيق الذي تريد إلغاء اشتراكه، وأخيرا من الصفحة التي ستظهر بعنوان Edit Subscription، اضغط على زر “إلغاء” cancel.