بالفيديو.. مختص يوضح المواد القابلة للانفجار

علي القحطاني(صدى):

أوضح المتخصص بالأمن والسلامة باسم السفياني، المواد الموجودة في في العُبوات القابلة للانفجار، ويجب تخزينها في أماكن جافة بدرجة حرارة معتدلة.

وقال باسم السفياني، أن المواد القابلة للانفجار هي المواد التي تحتوي على غازات قابلة للتمدد مع ارتفاع درجات الحرارة فبالتالي الغازات لا تجد أي منفذ إلا أنها تنفجر بالعبوة الموجودة.

وأكد أنه يجب في تخزينها حفظها في أماكن معتدلة درجة الحرارة لا تتجاوز فيها 30 درجة مئوية وأن تكون في أماكن جافة وبعيدة عن عبث الأطفال، فيما هناك أسباب أخرى للانفجار منها شراء منتجات رديئة الصنع، بحسب قناة “السعودية”.