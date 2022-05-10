الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن بدء استقبال طلبات الانضمام للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة(Emerging Technologies SandBox)، وذلك ابتداءً من 10 مايو وحتى 7 يوليو 2022م، عبر صفحة البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة في الموقع الإلكتروني للهيئة ( هنا ).

وأطلقت الهيئة البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة بهدف توفير بيئة مرنة ومحفزة لمقدمي خدمات التقنيات الناشئة، عبر تمكينهم من تقديم نماذج عمل وحلول وخدمات مبتكرة تسهم في تسريع التحول الرقمي لدى جميع القطاعات، إضافةً إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعظيم الاستفادة من التقنيات الناشئة.